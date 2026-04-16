【マクドナルド】GWはお得！ サンリオキャラクターズ限定パッケージにはARコンテンツも
全国のマクドナルドにて、人気の商品がお得になる「トクニナルド」第3弾として、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売される。また2種類の期間限定ソースも登場し、「サンリオキャラクターズ」限定パッケージも販売される。
＞＞＞サンリオキャラクターズ限定パッケージやCMカットをチェック！（写真31点）
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっている。なお、ソースは単品購入可能（50円〜）なので、マックフライポテト（R）などほかの商品とも楽しんでほしい。
そして、マクドナルドでは、4月10日（金）よりサンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを開始している。ハッピーセット（R）「サンリオキャラクターズ」や、McCafé（R）「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー（いちご果汁1％）」に続き、本キャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供する。「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影ができるARコンテンツも楽しめる。
さらに4月21日（火）から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へお届けする、というストーリー。また、Xキャンペーン等も予定されているので、あわせて楽しんでほしい。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664222
＞＞＞サンリオキャラクターズ限定パッケージやCMカットをチェック！（写真31点）
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっている。なお、ソースは単品購入可能（50円〜）なので、マックフライポテト（R）などほかの商品とも楽しんでほしい。
さらに4月21日（火）から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へお届けする、というストーリー。また、Xキャンペーン等も予定されているので、あわせて楽しんでほしい。
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