アメリカのトランプ大統領は11日、「世界各国のためにホルムズ海峡を一掃する作業を始める」とSNSに投稿しました。

トランプ大統領は11日、SNSでイランに残る唯一の脅威は「船舶が機雷の1つに衝突する可能性だ」と指摘し、「我々は世界各国のためにホルムズ海峡を一掃する作業を開始する」とSNSに投稿しました。

その上で、日本や中国、韓国、フランス、ドイツを名指しして、「この作業を自力で行う勇気も意思も持ち合わせていない」と批判しました。

また、アメリカ軍は、ホルムズ海峡をミサイル駆逐艦2隻が通過し、機雷掃海に向けた準備作業を開始したと発表しました。

「今後数日のうちに、水中ドローンを含む追加部隊が海峡の掃海活動に参加する予定だ」としています。

アメリカのニュースサイト・アクシオスは、軍事作戦開始後、アメリカの艦船が通過したのは初めてで、アメリカとイランによる協議が始まった直後に行われたとしています。

一方、イランメディアはアメリカの艦船はホルムズ海峡に入ろうとしたが、イラン軍からの警告を受け、引き返したと報じています。