¡È1Æü20²ó¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡É¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¡ª°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¬ÆÀ¤·¤è¤¦
〝¤Ê¤Ã¤ÁÀèÀ¸〟¤³¤ÈÂçÃ«ÆàÀéÂå¤¬¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²þÂ¤¤ä¶¯²½°Ê¾å¤Ë¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤È¿´¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤òËè·î·ÇºÜ¡ª
¡È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡É¤Ç¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
£²£°£²£µÇ¯¤ÎÌîµå³¦¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ç¤â¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¥´¥ë¥Õ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¥Á¥ç¥í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï»ä¤â³ØÀ¸»þÂå¤ÏÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Üー¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤é¤ì¤º¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¤Î¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬Åê¤²¤¿¥¤¥ó¥³ー¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥³ー¥¹¡¢¹â¤¤¡¢Äã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Üー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¡×¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¡ÖÁ°·¹¼´¡×¤È¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤òÄÌ¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿ー¼´¡×¤Î£²¤Ä¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤Î£²¤Ä¤Î¼´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¤ò¼´²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤Ä¤Í¤ËÆ±¤¸°ÌÃÖ¤òÄÌ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÇ²¼ÅÀ¤¬°ÂÄê¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î£²¤Ä¤Î¼´¤ÏÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥º¥ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ÃÎ¼±¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂÎÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°·¹¼´¤¬Êø¤ì¤ÆÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÂ¹ø¤Î¼å¤µ¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿ー¼´¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿²¼È¾¿È¤ÎÅÚÂæ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÂ¹ø¤Î¶¯¤µ¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î²¦Æ»¡È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡É¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼´¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¾åÃ£¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊâ¤¯µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ°ìÇ°È¯µ¯¡£¡ÖÂ¹ø¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÃ«ÆàÀéÂå
¡ü¤ª¤ª¤¿¤Ë¡¦¤Ê¤Á¤è¡¿1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£05Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー2¾¡¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¾Þ¶â¥·ー¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥×¥í¤ÎÍñ¤òÀºÎÏÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£