中東情勢の混乱をうけ、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡。アメリカとイランによる「停戦合意」で通航が再開されるかどうかに関心が高まる中、イランの革命防衛隊が「イスラエルによるレバノン大規模攻撃を受け、ホルムズ海峡を通る全ての船舶の航行を停止させた」とSNSに投稿するなど、先行きが不透明な状況が続いています。

海運に詳しい神奈川大学の松田琢磨教授は、ホルムズ海峡の通航について「海運会社は慎重にならざるを得ない」と指摘します。

松田教授

「停戦したとはいえ、何か変わったと言える状況ではない。具体的に何かが動くには、まだ進展を待たなければならない」「この先の通航には慎重にならざるを得ない。通航できるようになるには、まずは船員と船の安全を確保することが重要。そして船がペルシャ湾に入っていくとなると“保険”が大きな問題になってくる」

大手損害保険会社は、中東情勢の緊迫化をうけ、3月に戦争による船舶被害を補償する「船舶戦争保険」の対象エリアを拡大し、保険料率も割り増ししています。加入している船は保険会社が指定する危険度の高い地域を通航する際、保険会社に通知した上で追加の保険料を支払う必要があります。松田教授はこの保険が今後通航のネックになると話します。

松田教授

「政府が通航を決めたからといっても保険料が高いままでは通れない。政府や国際機関などによる取り決めができてくれないと、保険会社も通航しても安全だという判断をしづらいだろう。報道で見る限り保険は高くなっていて、使えるような値段ではない。現状では通航のハードルは高いと思う」

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■“通航料”は現実的？

一方、ウォール・ストリート・ジャーナルは、イランがホルムズ海峡を通過できる船舶の数を1日当たり約12隻に制限し、“通航料”を徴収すると仲介国に伝えたと報じました。この通航料についても懸念があると指摘します。

松田教授

「ホルムズ海峡は運河と違い天然のものなので、通航料徴収の前例はないと認識しています。仮に徴収するとしてもアメリカがそれを認めていない場合、企業が直接払うとなると大丈夫なのかという懸念はある」

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■物流通常化“数年レベル”の可能性も

ホルムズ海峡内側のペルシャ湾内には日本関係の船舶が42隻、取り残されています。仮に通航できるようになったとしても、松田教授は、通常化には相当の時間がかかると指摘します。

松田教授「通航が通常化するには確実に数か月かかると思います。パイプラインの修復などを考えると数年レベルの時間がかかる。また、通航できるようになっても混雑するため、港で船の待機が発生するなど混乱が見込まれる。代替ルートが確保され、ほかの国から運ぶ体制ができれば混乱は緩和される可能性はあるが、まだそのあたりは不透明」