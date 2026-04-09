

骨付鳥専門店「おやわか高松店」／「藤ちゃん」の味を再現した骨付鳥

惜しまれながら閉店した香川県丸亀市で人気の骨付鳥店の味が、高松市で楽しめるようになります。

1974年に丸亀市で創業した骨付鳥の人気店「藤ちゃん」。地域の人に惜しまれながら2024年に閉店しました。

そんな中、地域の食文化を守る取り組みを行っている四国化成グループがその味を受け継ぎ未来に残そうと、新しい骨付鳥専門店「おやわか高松店」をオープンします。

開店に先立ち「藤ちゃん」の元店主、藤純治さんが店に訪れ、当時使っていたメニューの看板を贈り激励しました。

（「藤ちゃん」元店主／藤純治さん）

「あの味だったらそこそこいけるんじゃないでしょうか。日本一の骨付鳥屋さんになってください」

「藤ちゃん」の味を再現した「骨付鳥」を始め、一品料理からデザートまでバリエーション豊かなメニューを用意しています。

ランチにはおにぎりがついた「骨付鳥定食」（1650円）を提供します。

（柳下遥リポート）

「若鳥をいただきます！ すっごく柔らかいです。胡椒がきいているのですが、マイルドでとっても食べやすいです」

（シコク・フーズ商事／大塚恭平 社長）

「うどんだけじゃない香川の名物として発信していきたい。またあの味が食べたいなと思っていただけるような味に残していきたい」

「おやわか高松店」は4月15日にグランドオープンします。