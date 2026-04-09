メ～テレ（名古屋テレビ）

新名神高速で子ども3人を含む6人が死亡した多重事故で、逮捕された女が 「スマホを見ていた」と供述していたことがわかりました。今回の事故の原因と思われる“ながらスマホ”の危険性について、JAFに取材しました。

3月20日、三重県亀山市の新名神高速で、大型トラックが渋滞の列に突っ込み、子ども3人を含む6人が死亡した事故。

津地検は4月9日、大型トラックの運転手・水谷水都代被告(54)を過失運転致死の罪で起訴しました。

起訴状によると、水谷被告はスマートフォンの画面にわき見をして、前や左右をよく見ず漫然と時速約82kmで運転。

約9m先に渋滞で止まっていた乗用車を見つけ、急ブレーキをかけたものの間に合わず衝突するなどし、6人を死亡させたとされています。

「スマホを見ていた」（水谷被告）

警察の調べに対してこう供述し、「渋滞に直前に気付いてブレーキを踏んだものの、間に合わなかった」という趣旨の話をしているということです。

JAFが“ながらスマホ”実験映像

“ながらスマホ”が原因となったとみられる今回の事故。

その一瞬の行動がどれほど危険なのか、JAFが検証した実験映像があります。

メールアプリを使いながら運転すると、横からのボールの飛び出しに気付かず衝突してしまいました。

それだけでなく、赤信号も見落としています。

また、スマホでゲームをしながらの運転では、ハンドル操作が不安定になり、対向車線にはみ出してしまいました。

監修した愛知工科大学の小塚一宏・名誉教授は…。

「メールやゲームなどの“ながらスマホ”の視線は、画面と前方の往復運動になる。サイドミラーや前方・左右を広く見ることはなくなる。運転に対して注意力が欠けて散漫になり、非常に危険だということがわかる」（小塚名誉教授）

高速道路 の規制個所に突っ込む車

さらにNEXCO中日本は、高速道路上の規制箇所へ猛スピードで突っ込んでくる車の映像を公開しています。

看板や三角コーンをなぎ倒す車。中には工事車両に衝突するトラックもあります。

NEXCO中日本によると、高速道路で発生する死亡事故のうち、約4割が「前をよく見ていなかった」ことが原因で、“ながら運転”は絶対にしないよう呼びかけています。

6人もの命が一瞬で奪われた新名神高速での事故。

同じ悲劇を繰り返さないために何ができるのか。

今後、裁判で事故の詳しい経緯や原因が明らかになります。