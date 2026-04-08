ツヤ肌 vs マット肌、今っぽく見えるのはどっち？大人世代の印象を左右する“質感の正解”
ベースメイクの仕上がりは、「なんとなく古く見える」「なぜか垢抜けない」と感じる原因になりやすいポイント。その分かれ目になるのが、“ツヤ”か“マット”かという質感の選び方です。どちらが正解という単純な話ではなく、どう見せるかが印象を左右します。大人世代が今っぽく見えるための“質感の整え方”を整理します。
▲ツヤとマット、印象を分けるのは“質感の置き方”。同じ顔でも、光の入り方でここまで変わる
ツヤ肌＝若見え、は本当？
ツヤのある肌は、光を受けることで顔に立体感と血色感を生み、やわらかく若々しい印象につながります。ただし、そのツヤが顔全体に広がりすぎると、清潔感よりもテカりやベタつきに見えてしまうことも。
マット肌＝きちんと感、でも古く見える？
マットな質感は、肌の凹凸を整えて見せやすく、落ち着いた印象やきちんと感を与えてくれます。ただし、全体を均一にマットに仕上げてしまうと、光を受けるポイントがなくなり、顔の立体感まで失われてしまいがち。
その結果、のっぺりとした印象になり、どこかひと昔前の仕上がりに見えてしまうことも。今のマットは“完全に抑える”のではなく、“必要な部分だけを整える”のがポイント。ほんのり光を拾う余白を残すことで、自然な抜け感が生まれます。
今っぽく見えるのは“ツヤとマットのバランス”
結論として、ツヤかマットかを選ぶのではなく、“どこにツヤを置き、どこを整えるか”というバランスが重要です。ベースは薄く整え、頬には自然なツヤを残しつつ、Tゾーンやフェイスラインは軽くマットに抑える。このコントロールが、軽やかで洗練された印象につながります。
▲ツヤは頬に、他は整える。このバランスが今っぽさを引き出す“質感の正解”
大切なのは、「隠すために重ねる」のではなく、「整えるために引き算する」という考え方。質感を意識するだけで、同じコスメでも仕上がりは大きく変わります。
ツヤ肌かマット肌か、正解は一つではありません。ただ、今っぽく見える人に共通しているのは“質感をコントロールしている”ということ。なんとなく仕上げるのではなく、光の入り方まで意識して整える。そのひと手間が、自然な若々しさと洗練感を引き出してくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※ 本記事はヘアメイクアップアーティストの一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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