「フランス車は壊れる」はもう古い…「新型シトロエンC3」の“魔法の絨毯”が衝撃すぎた

フランス車に乗っているという方は、日本ではあまり多くないのではないでしょうか。「オシャレだけどクセが強そう」「壊れやすいんでしょう」といったイメージで敬遠している人もいるかもしれません。今回お届けするのは、シトロエンの新しい「C3」試乗記。実際に乗ってみると驚くほど乗り心地がよく、長距離走っても疲れないというのです。その秘密はどこにあるのでしょうか？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

お伊勢ランに行ってきました

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

週末は恒例のお伊勢様ランに行ってきました。

名古屋の熱田神宮から、伊勢神宮外宮まで110キロ。初日は四日市に泊まり、二日目は松坂で泊まる。都合二泊三日の長い行程です。途中参加もスキップもありのユルいランで、私は金曜夜の食事会から参加しました。

近鉄沿いを走るので、足が潰れても何とかなるのが救いです。参加者のうちの4名が110キロをスキップせずにコンプリートしました。お見事。

しかし2日続けてのロングは痺れますね。ここのところほとんど走っていなかったので、かなり足にダメージが入りました。ぼちぼちトレーニングを再開しないと……。

伊勢神宮はやはり清々しい空間です。こころが洗われるようです。

そう言えば今年は2033年に行われる式年遷宮に向けた「お木曳」が行われる年。実際にお木曳が始まるのは5月からですが、治橋前広場では奉曳団による木遣の奉納が行われていました。

ということで本編へと参りましょう。今回お届けするのは、新型シトロエンC3の試乗記です。

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