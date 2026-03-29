カウント1-1からの3球目をマキャンがABS要求

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）

本当にわずかの差だった。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席は二ゴロ併殺に終わるも、その直前にはボールがストライクに変わる判定が生まれた。「今のエグイ」「あれとるか」と、ABS判定に驚きが広がった。

0-2で迎えた5回1死一塁の場面で第3打席が回った。ここまで2つの四球を選んでいた大谷は、カウント1-1から外角のカットボールを悠然と見送った。すると、捕手のジェームス・マキャンはヘルメットを叩いてアピール。「ABSチャレンジ」を要求した。

メジャーでは今季より高精度カメラによりストライクゾーンに入ったかどうかを一瞬で判定する「ABS（Automated Ball-Strike）」が導入されている。リプレー映像が流れ、外角のボールはほんの“ミリ単位”でストライクゾーンをかすめており、ストライクに判定が変わった。大谷も少し驚いた様子を見せていた。

その後カウント2-2からの5球目、甘く入ったフォーシームを打ち損じて二ゴロ併殺に倒れた。ABSの残像が打席に影響した可能性もある。SNS上でも「ABSとかいう神システム」「ABSあんなミリ単位の判定なんやな」「ABS、公平性もエンタメ性も素晴らしい！」「かすったくらいだぜ」「absチャレンジえぐ！」「ABSでカウント整えられたのが効いた」などと新システムに驚きが広がった。（Full-Count編集部）