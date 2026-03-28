フジテレビは２８日、アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の４月５日から放送される新章「エルバフ編」の主題歌に歌手のアイナ・ジ・エンドの新曲「ルミナス − Ｌｕｍｉｎｏｕｓ」が決定したと発表した。エンディング曲は、ロックバンド・時速３６ｋｍの新曲「その未来」に決まった。

同曲の採用は２８日に開催された、アニメイベント・ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ２０２６のＴＶアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」エルバフ編 放送直前スペシャルステージで発表された。エルバフ編の注目キャラクターのひとりであるロキを、声優の中村悠一が演じることも決定。イベントではアイナ・ジ・エンドが歌う主題歌の音源が使用され、中村演じるロキが登場し、その声が初お披露目となった。

「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の、尾田栄一郎氏による少年マンガ。１９９７年の連載開始からまたたく間に人気を博し、コミックスの全世界累計発行部数は６億部を突破している。主人公モンキー・Ｄ・ルフィが “ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を探し、海賊王を目指して続ける大冒険を描く本作は、１９９９年からテレビアニメの放送を開始。４月からは、巨人族が住む島「エルバフ」を舞台に主人公のルフィら麦わらの一味の次なる冒険を描く。