俳優の瀬戸朝香（49）が、16歳の長男と映るダンス動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】瀬戸朝香の貴重な家族ショット（複数カット）

2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、16歳の長男と12歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。Instagramでは、夏休みに久米島を訪れた際の貴重な家族ショットや、子どもたちが留学しているイギリスでの写真など、家族で過ごすひと時を紹介している。

「口がパパ過ぎる」映り込んだ長男の姿に反響

2026年3月23日は、「息子が突然入って来て 笑われたぁ〜 まぁ気持ちは分かる笑笑 面白いから投稿しちゃった」とつづり、カメラに向かって踊っている瀬戸の後ろに長男が映り込み、コミカルな表情や笑うしぐさを見せた、親子の仲の良さがうかがえる動画を投稿した。

2人の姿にファンからは、「口がパパ過ぎる」「パパさんがいるのかと思いました」「動きとかパパにそっくり」「ユーモアもパパのDNAをしっかり受け継いでますね」など、夫の井ノ原に関するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）