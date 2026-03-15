川崎鷹也が、”オリーブの日”である本日3月15日(日)に新作配信シングル「オリーブ」のリリース情報を明らかにした。配信シングル「オリーブ」は4月17日(金)にリリースとなる。

今年5月に、いずれも自身初となる大阪城ホール公演と日本武道館公演のW公演を控える川崎鷹也。最新曲となる「オリーブ」は、それぞれの”オリーブ”=実り・栄光をつかむその日まで、夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現した、凛とした強さと美しさを含んだエモーショナルなナンバーだ。

カップリング曲として収録される「90℃」(読み：きゅうじゅうど)は川崎鷹也の真骨頂ともいえるアコギ一本の弾き語り楽曲。深夜に誰もいない部屋で一人、溢れ出た想いを口ずさんでいるような、胸がぎゅっと切なく締め付けられる、ほろ苦いラブソングとなっている。

▲「オリーブ」ジャケット

また、フジイセイヤがビジュアルディレクターを務めるジャケットも公開となった。ジャケットデザインはあえてオリーブの”実”ではなく”花”に焦点を当てたもの。季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現。暗闇でも自ら光を放ち、正解を掴もうとする意志を暗示する、幻想的なビジュアルに仕上がっている。

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■川崎鷹也 コメント

眠れない夜を過ごしながら、それでも歯を食いしばり踏ん張り何かと戦う様を表現しました。これまで頑張ってこれたのは、家族の為であり、自分の為であり、あなたの為であり、間違っていなかったんだと証明する為。

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■Digital Single「オリーブ」

2026/04/17(金)Digital Release 収録曲

M1.オリーブ

M2.90℃ ▲「オリーブ」ジャケット

◾️＜川崎鷹也 追加公演2026 「まだ夢の中 -大阪城ホール＆日本武道館-」＞

https://kawasaki-takaya.com/info/madayumenonaka2026/ 2026年

5月8日（金）大阪城ホール 開場：17:30 / 開演：18:30

※キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00~17:00 土日祝休み） 5月29日（金）東京・日本武道館 開場：17:30 / 開演：18:30

※サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00~15:00） ▼その他全国公演

https://kawasaki-takaya.com/info/2025-halltour/