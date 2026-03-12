ヘンリー王子とメーガン妃は４月中旬にオーストラリアを訪問する予定だが、メーガン妃が現地で出演する高額イベントにファンからは批判の声が相次いでいる。英紙デーリー・メールなどが１１日、報じた。

メーガン妃は４月１７日から１９日にポッドキャスト番組「Ｈｅｒ Ｂｅｓｔ Ｌｉｆｅ」が開催するイベントに出席する。女性の「連帯と幸福、個人的な成長」を目的とした自己啓発系イベントで、シドニーのクージーにある五つ星ホテルのインターコンチネンタルホテルで行われる。

ヨガや瞑想のワークショップ、講演会の他にメーガン妃から直接話を聞くガラ・ディナーが予定されており、約３００人の女性が参加する「究極の女子会」とされている。

問題となっているのは高額な料金だ。通常チケットは１９３０ドル（約３０万円）、ＶＩＰ席は２２８８ドル（約３６万円）で最前列の席とメーガン妃との集合記念写真と特製ギフトバッグの特典付きだという。参加者はツインルームに宿泊し、ＶＩＰチケット購入者にはオーシャンスイートルームが用意される。

代金には３日間で朝食２回、昼食１回、夕食２回が含まれており、初日の主役はメーガン妃で、２日目は「ディナー＆ディスコ・セレブレーション」を開催。両日ともアルコール類などもすべて含まれている。

「Ｈｅｒ Ｂｅｓｔ Ｌｉｆｅ」の司会者ジェマ・オニール氏は「私はメーガン妃、そして彼女が耐えてきたこと、さらには女性がいかにして押しつぶされても立ち上がれるかを示してくれたことを尊敬している。彼女は、私たちのコミュニティの精神、つまり女性が成長し、最高の自分になろうとし、他の女性を助けようとする精神を本当に愛しているから、この活動をしているのです」と説明している。

しかし一部ではメーガン妃の出演料は最低でも１５万ドル（約２４００万円）と見られており、ネットフリックスとの提携が終了したメーガン妃にとっての「資金稼ぎ」のイベントでは、との声も上がっている。

また英紙エクスプレスによるとメーガン妃に批判的な「ロイヤル・ニュース・ネットワーク・オン・エックス」の投稿でも「うぬぼれが強く空虚なメーガン・マークルが、オーストラリアでうぬぼれが強く空虚なポッドキャストのインタビューを受ける。参加費はわずか２２８８ドルだ」と批判されている。

他のファンからの投稿も「彼女は偉大な思想家でも起業家でもなく、ただ誰かに出演料を払ってもらい、いつもの陳腐な論点を共有しようとしている詐欺師に過ぎません」「彼女のビジネスを真剣に見れば、彼女が何も築いていないどころか、むしろ崩壊しつつあることがわかるはずだ」など、否定的な声が相次いだ。果たして高額イベントでメーガン妃は何を提示するのか。