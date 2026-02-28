

2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第31回では、コミック第2巻の表紙について語ります。

【画像】渾身の描きおろし表紙をお披露目！

＊ ＊ ＊

漫画家の小田原ドラゴンです。

フィクション作の評価には、逃げ場がありません。エッセイや実録ものと違って、すべてが自分の責任になるからです。

それでも――もう一度"物語"で勝負してみようか。そんな思いが、ずっと僕の頭のどこかにありました。

なかなかチャンスに巡り合わない中、やっとその思いを形にできたのが、『堀田エボリューション』です。

3月19日（木）、第2巻（YJCレーベル／集英社）がデジタルコミックで発売されます。

本作は2024年9月から『週プレNEWS』のオリジナル漫画として連載が始まり、第1巻は第1〜16話を収録。今回の第2巻には第17〜31話、さらに描き下ろしのオマケ漫画2ページも収録しています。

そして今回、第2巻の描き下ろし表紙をお披露目します。ご覧のように表紙を飾ったのは、ランボルギーニ佐々木です。



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第2巻の表紙も描きおろし



表紙のイメージを見せたら、編集長も担当編集も「もう佐々木!?」と本気で驚いていましたが、僕の中では最初から彼しかいませんでした。

佐々木は高卒童貞の堀田と対になる存在です。インテリ自慢をし、性欲も強い。ま、彼も堀田同様の童貞ですが（笑）。人間臭くて、滑稽で、それでも物語の"重心"を静かに支えている男です。だから第2巻の"顔"は、自然と彼になりました。

第2巻の発売に合わせて、記念企画もいろいろ準備しています。予約開始のお知らせを含め、最新情報は僕の公式X、または『堀田エボリューション』公式Xで発信します。

9年ぶりに動き出した完全新作の物語。1巻の続きを、ぜひ見届けてください。

《つづく》



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新





撮影／山本佳吾