¡Ú£×£Â£Ã¡ÛàÂÇÅÝ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿á¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÜ¹ø¡¡Êó¾©¶â½àÈ÷¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¸·Ì¿¤«
¡¡£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤òÁ°¤Ë¡¢¶¯Å¨¡¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤¬Áá¤¯¤â¡ÖÂÇÅÝ¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ëà¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿áµ²±¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê£·£¹¡Ë¤¬¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£·Æü¡¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·£µ¡½£³¤Ç¾¡Íø¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿ÂçÃ«¤¬¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿Ãæ¡¢Ç®¶¸¤ÎÎ¢Â¦¤Çº£¸å²¿¤¬Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¼çÌò¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÃæÆüÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬»²²Ã¡££²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤ÇÂç²ñ£Í£Ö£Ð¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤ò°ìÀÆ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤ÎÇ®»ëÀþ¤ÏÂÇ·â¥²¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÅÀ¤Ø¼ýÂ«¤·¤¿¡£´¥¤¤¤¿²»¤ÇÊü¤¿¤ì¤ëÂÇµå¤Ïµ¬³Ê³°¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢£²£¸¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ£±£±ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£Îý½¬¤Î°ìÂÇ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þà»ö·ïá¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÎÌÌ¡¹¤âÂçÃ«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇµå¤¬Èþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¯¤¿¤Ó¤ËÂç´¿À¼¤È¤É¤è¤á¤¤¬¸òºø¤·¤¿¡£¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬½¸¤¦£×£Â£Ã¤Ç¤â¡Ö£Ï£È£Ô£Á£Î£É¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊÌ³Ê¡½¡½¡£¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÌ³Ê¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤ÐºÇÂç¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè£µ²ó£×£Â£Ã¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤¢¤Þ¤¿¤Î£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤ò¤½¤í¤¨ºÇ¶¯·³ÃÄ¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÁêÂÐ¤·¡¢ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤ìÉú¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹²ó¡¢£±ÅÀº¹¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÅö»þÆ±Î½¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÆüËÜ¤òÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÆ±¤¸·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÆüËÜ¤È¡¢Á°²óÂç²ñ¤è¤ê¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿£Í£Ì£Â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼µé¤Ç¸Ç¤á¤ëÊÆ¹ñ¤¬½à·è¾¡°Ê¹ß¡¢Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éÂçÃ«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡££Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ïà¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ëá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÀâ¤òºî¤é¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤´¤ÈÃ¥¤¤ÊÖ¤¹È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂçÃ«¤òÃæ¿´¤Ë¸«Î©¤Æ¤òÁÈ¤ß¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¾¡¤ÁÊý¤ÎÀß·×¿Þ¤Ë¡ÖÂçÃ«ÂÐºö¡×¤òËä¤á¹þ¤à¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ØÀ¯¼£¤¬¤«¤é¤à¤È¤¤¤¦à¶ÄÅ·¥×¥é¥óá¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¹ñ¿§¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë£²£°£±£·Ç¯Âç²ñ°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤µ¤»¡¢Ã£À®»þ¤Ë¤ÏÁí³Û£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÊó¾©¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡½¡½¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¯¸¢¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾¡Íø¤ò¡Ö¹ñ²È¤Î¹âÍÈ¡×¤ËÀÜÂ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶õµ¤¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç³Î¤«¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÀ¤³¦°ì¡Ù¤òÍß¤·¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¹ñÌ±¤ËºÇ¤âÅÁ¤ï¤ë¿Þ¤Ï¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÅÝ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Î´é¤¬ÂçÃ«¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÃË»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥Á¡¼¥à¤ò°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ë¾·¤¯¤Ê¤É°¦¹ñ¼çµÁ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¡¦»ø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÂçÃ«¡×¤Ç´°·ë¤¹¤ë¾¡Íø¤Î³¨¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ØºÆ¤ÓÉñ¤¤Ìá¤ë¸ø»»¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÂçÃ«¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¡×¡£¥È¥é¥¦¥È¤¬¶þ¤·¤¿Á°²ó¤Î¥é¥¹¥È£±µå¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÂçÃ«¤òÉõ¤¸¤ÆÀ¤³¦°ì¤ËÊÖ¤êºé¤±¤Ð¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÎÀè¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÊª¸ì¡×¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂçÃ«¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎàÁÀ¤¤á¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼õ¤±¤ÆÎ©¤ÄÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÇ¶¯¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£