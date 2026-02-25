2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が25日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組や、ペア競技について説明した。

番組では“競技あるある”として「ペア選手の略奪はある？」と質問。これに高橋さんは「あります。日本ではまだ聞いたことはないんですけど、海外では、実はペアを入れ替えるというのは本当に日常茶飯事なんです。日本はペアが少ない分、ペアを組む時にニュースになって、ペア解消もニュースになる。海外では、水面下では日常的に入れ替えがある」と話した。

そして、具体的な“略奪方法”について「相手の方のパートナーの方がいいから、ちょっと優しいふりをして“大丈夫？助けてあげるよ”って言って、その人と組んでめっちゃ頑張る。そして“これできないの？かわいそう”みたいに言って私の方がいいよアピールをして略奪する」と説明し、「米国の“T”がつく場所で見た。もちろん日本ではまだ見てないです」と話した。

また、相性がよくないペアについて「そういうペアはすぐに解消します」と断言していた。