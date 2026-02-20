対象製品 通常価格 キャンペーン内容や特典

Pixel 10 128,900円〜 実質最大80,000円お得

・29,100円割引

・15,000円分のストア クレジット

・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel 8やiPhone 14の場合なら最大35,900円）

Pixel 10 Pro 174,900円〜 実質最大68,000円お得

・8,000円分のストア クレジット

・対象スマホの下取りで払い戻し（Pixel 9 ProやiPhone 15の場合なら最大60,000円）

Pixel 10 Pro XL 192,900円〜 実質最大68,000円お得

・8,000円分のストア クレジット

・対象スマホの下取りで払い戻し（Pixel 9 ProやiPhone 15の場合なら最大60,000円）

Pixel 10 Pro Fold 267,500円〜 実質最大78,000円お得

・18,000円分のストア クレジット

・対象製品の下取りで払い戻し（iPhone 14 Pro Maxの場合なら最大60,000円）

Pixel Watch 4（45mm） 59,800円〜 実質最大27,000円お得

・9,000円割引

・12,800円分のストア クレジット

・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel Watch 3またはApple Watch Series 8の場合なら最大18,000円）

Pixel Watch 4（41mm） 52,800円〜 実質最大26,000円

・8,000円割引

・10,800円分のストア クレジット

・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel Watch 3またはApple Watch Series 8の場合なら最大18,000円）

Pixel Buds 2a 23,800円 ・4,000円割引