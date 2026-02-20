Google ストアで「新生活キャンペーン」が2月25日〜3月31日まで開催！Pixel 10が初の割引に

グーグル（以下、Google Japan）は20日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）にて「新生活キャンペーン」を日本時間（JST）の2026年2月25日（水）0：00から3月31日（火）23：59まで開催するとお知らせしています。

新生活キャンペーンでは製品の値引きや対象製品の下取りでの払い戻しの増額、次回以降の買い物に利用できる「Google ストア ポイント」の付与などといったさまざまな特典を使ってお得に購入できるチャンスとなっており、新製品では最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Pixel 10」が初の割引対象となり、29,100円割引となるほか、15,000円分のGoogle ストア ポイント付与、下取りで最大35,900円の払い戻しによって最大80,000円もお得に購入できるようになるとのこと。

また期間中に「Pixel 10 Pro」および「Pixel 10 Pro XL」は8,000円分のGoogle ストア ポイント付与と下取りで最大60,000円分の払い戻しによって最大68,000円がお得に、さらに「Pixel 10 Pro Fold」は18,000円分のGoogle ストア ポイント付与と下取りで最大60,000円分の払い戻しによって最大78,000円がお得になります。その他にもスマートウォッチ「Pixel Watch 4」や完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」および「Pixel Buds Pro 2」がお得になるということです。

なお、すでに紹介している「紹介プログラム」で10％割引クーポンが利用でき、商品によっては新生活キャンペーンの割引や還元などと併用できる可能性もあるため、当ブログメディアでもまだいくつかのクーポンを掲載していますので是非検討してみてください。ただし、紹介プログラムのクーポンは有効期限が2026年2月28日（土）までなのでご注意ください。


Google ストアでは各シーズンに合わせてキャンペーンやセールを実施し、春のシーズンには新生活キャンペーンを実施しており、今年も新生活キャンペーンが2月25日から3月31日まで開催されることになりました。Google Japanでは春は新しい環境や人との出会いに期待が高まる季節だとし、同社が展開する「Pixel」ブランドの最新製品とともに希望に満ちた新生活をさらに楽しいものにして欲しいとしています。対象製品とキャンペーン内容・特典は以下の表通りで、すべてのプロモーションに利用規約が適用されます。

対象製品通常価格キャンペーン内容や特典
Pixel 10128,900円〜実質最大80,000円お得
・29,100円割引
・15,000円分のストア クレジット
・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel 8やiPhone 14の場合なら最大35,900円）
Pixel 10 Pro174,900円〜実質最大68,000円お得
・8,000円分のストア クレジット
・対象スマホの下取りで払い戻し（Pixel 9 ProやiPhone 15の場合なら最大60,000円）
Pixel 10 Pro XL192,900円〜実質最大68,000円お得
・8,000円分のストア クレジット
・対象スマホの下取りで払い戻し（Pixel 9 ProやiPhone 15の場合なら最大60,000円）
Pixel 10 Pro Fold267,500円〜実質最大78,000円お得
・18,000円分のストア クレジット
・対象製品の下取りで払い戻し（iPhone 14 Pro Maxの場合なら最大60,000円）
Pixel Watch 4（45mm）59,800円〜実質最大27,000円お得
・9,000円割引
・12,800円分のストア クレジット
・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel Watch 3またはApple Watch Series 8の場合なら最大18,000円）
Pixel Watch 4（41mm）52,800円〜実質最大26,000円
・8,000円割引
・10,800円分のストア クレジット
・対象製品の下取りで払い戻し（Pixel Watch 3またはApple Watch Series 8の場合なら最大18,000円）
Pixel Buds 2a23,800円・4,000円割引
Pixel Buds Pro 236,800円・7,000円割引




記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google ストア 関連記事一覧 - S-MAX
・Google ストアでは Google のデバイスやアクセサリをご購入いただけます