今すぐ【モスバーガー】に駆け込めーーーッッ！！「サンリオコラボグッズ」が超キュート♡

素材のこだわりや作りたての美味しさが魅力の【モスバーガー】。人気商品とサンリオキャラクターがコラボしたグッズが、数量限定で登場しています！ なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに！

クロミファン必見！「モスチキン × クロミ マスコットセット」

2025年からスタートしたモスバーガーとマイメロ・クロミのコラボ第3弾は、人気サイドメニューとマスコットキーホルダーのセットです。こちらは「モスチキン × クロミ マスコットセット」。「モスチキン」1個と、モスチキンになりきったクロミのマスコットキーホルダー1個がセットになっています。クロミのマスコットは、本物さながらのモスチキンのパッケージに入っているのがポイント。開けるのがもったいなくなってしまいそうです。

モスだけのクロミ

モスバーガーとコラボしたクロミは、いつものピンクのどくろではなく、モスグリーンのどくろとモスグリーンのリボンをつけた特別仕様。持っているだけで気分が上がりそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんも「マスコットがとにかく可愛い」「モスチキンのおいしさはもちろん」と、可愛いとおいしいで大満足の様子。販売価格は\1,200（税込）です。

手触り◎「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセット」

こちらは「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセット」。「チキンナゲット（5個入り）」と、チキンナゲットになりきったマイメロディのマスコットキーホルダー1個がセットになっています。レポーターHaruさんによると「マイメロディのマスコットは手触りふわふわ」で、つい触りたくなってしまいそうです。

裏もキュート！

レポーターHaruさんが「目にした瞬間からときめきました」「目立つところにつけて自慢したくなる可愛さ」と絶賛するマイメロディのマスコットキーホルダー。両耳についたグリーンのリボンがポイントです。Haruさんいわく、裏側には「まんまるのしっぽ」もついているそう。細かいところにまでこだわりが感じられます。販売価格は\1,200（税込）。2/28までの販売予定ですが、なくなり次第終了のため早めのチェックがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

