この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ひっきりなしに走っても時給1900円」UberEatsの新環境に配達員が本音、低単価案件の連続に「モチベーションが上がらない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【Uber Eats】謎クエ強化で稼げない？クエスト達成優先で稼働してみたら【自転車配達員】」と題した動画を公開。強化されたUber Eatsのクエスト（配達回数に応じたインセンティブ報酬）が本当に配達員の収入増につながるのか、クエスト達成を優先して稼働し、その実態を検証した。



動画でレクター氏は、今週から夜のピークタイムにおけるクエストが3段階から4段階に強化されたことを受け、「どれくらい稼げるか検証したい」と川崎市中原区の武蔵小杉周辺で稼働を開始。クエスト達成を最優先事項とし、現金注文をオフにしてUber Eats一本に絞るというルールを設定した。



稼働を始めると、予想に反して注文はひっきりなしに入り、幸先の良いスタートを切る。しかし、受注する案件の単価は300円台など低いものが目立った。レクター氏はあくまでクエスト達成を目標に、低単価の案件も積極的に受注する戦略をとるが、配達先のタワーマンションでエレベーターを長時間待つ場面では「こういうのが結構絶望的なんですよね、タワマンで」と、配達効率を下げる要因への不満を漏らした。



約3時間の稼働でクエストの全12件を達成したものの、時給換算では約1900円という結果に。レクター氏は「ひっきりなしにやって時給2000円届いてない」「単価が低すぎる」と、絶え間なく稼働したにもかかわらず、収益が期待ほど伸びなかったと分析。最終的に、現状のクエスト強化だけでは低単価問題は解消されず、効率的に稼ぐのは依然として厳しいとの見解を示した。