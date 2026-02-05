移動時間を充電時間に！PD65W対応、超小型カーチャージャー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、2台同時に充電できる、PD65Wに対応した超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」を発売した。
■PD65W対応で移動中でも急速充電
USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大65Wの高出力を実現した。スマートフォンはもちろん、タブレットやノートPCまで、移動中でも効率よく充電できる。
■2台同時充電で、待たない・困らない
Type-CとUSB Aの2ポートを搭載し、スマートフォンとタブレット、あるいはPCとスマートフォンなど、2台同時充電が可能だ。移動中に順番待ちする必要がなく、同乗者とのシェア利用にも最適。家族でのドライブや営業車での使用など、幅広いシーンで活躍する。
■普通車から大型車まで幅広く対応
12V／24V入力に対応しているため、一般的な乗用車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用可能だ。車種を問わず幅広く使えるため、個人利用から業務用途まで安心して導入できる。
■高出力なのに、驚くほどコンパクト
最大65Wの高出力モデルでありながら、本体は直径約20mm×40mmのコンパクトサイズ。アクセサリソケットにすっきり収まり、車内の見た目を損なわない。取り外しやすい取っ手付きで、使い勝手にも配慮。小さくても、妥協のない設計だ。
■車内に映える、メタリックデザイン
スタイリッシュなメタリック塗装を採用し、ビジネスカーからプライベートカーまで自然に馴染むデザインに仕上げた。「機能だけでなく見た目も重視したい」という声に応える一台。毎日使うものだからこそ、質感にもこだわっている。
■商品詳細
■PD65Wに対応した超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」
