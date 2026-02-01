この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI関連の最新情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【週刊最新AIツール&ニュース】性能ランキング1位の動画生成AIモデル「Grok imagine」/Gemini系の4つの新機能 ～Gemini 3 Flashの視覚強化モデルなど～」と題した動画を公開。xAIが発表した動画生成AIモデル「Grok imagine」や、Googleが発表した「Gemini」シリーズの新機能について解説した。



まず、xAIが発表した動画生成AIモデル「Grok imagine」は、テキストや画像から音声付きの動画を生成できる。AIモデルの性能比較サイト「Artificial Analysis」において、テキストと画像からの動画生成ランキングの両方で、Googleの「Veo 3.1 Fast」やOpenAIの「Sora 2」などを抑えて1位にランクインしたことが特筆される。API版が提供されており、AIチャット「Grok」内で無料で利用できるほか、AIプラットフォーム「fal」などでも有料で使用可能だ。



続いて、Googleが発表したAIモデル「Gemini」シリーズの4つの新機能が紹介された。1つ目は、AIモデル「Gemini 3 Flash」の視覚能力を強化した新機能「Agentic Vision」である。これにより、画像の詳細な部分をズームで検出したり、画像に注釈を付けたり、密度の高いテーブル画像を解析したりすることが可能になる。2つ目は、AIチャット「Gemini」のWebブラウザ版で、「@」を入力して使用モデルを切り替えられるようになった点だ。3つ目は、サブスクプランのアップデートで、「Google AI Pro」のユーザーには月10ドル、「Google AI Ultra」のユーザーには月100ドルのGoogle Cloudクレジットが付与されるようになった。4つ目として、新たな低価格プラン「Google AI Plus」が実装された。日本では月額1200円（最初の2か月は月額600円）で利用でき、AIチャット「Gemini」で「Gemini 3 Pro」や「Deep Research」などの高度な機能が無料プランより多く使えるようになる。



このほかにも、動画ではオープンAIモデル「Kimi K2.5」や日本語ボーカル楽曲生成AI「MiniMax Music 2.5」などの最新AIツール、ソフトバンクグループのOpenAIへの追加投資協議といったAI関連の最新ニュースが多数紹介されている。