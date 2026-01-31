今回は、偉そうな夫に離婚の危機が迫っていたエピソードを紹介します。

「お前は離婚されて当然だ」と言われ…

「俺には妻と3歳、2歳になる子どもがいます。妻は半年前からフルタイムのパートを始め、子どもたちは保育園に通っています。

子どもたちは保育園に通い出すと度々体調を崩し、そのたびに妻は仕事を休んでいます。ただ俺としては、それは当然だと思っていました。だって俺は正社員で、妻はパートですよ。でも妻は不満なようで、『あなたの会社は有給とりやすいんだから、たまには休んでよ』と怒鳴られました。俺はすかさず『子どもの看病は母親の仕事だろ？』と言い返しました。

そんなある日、兄と会う機会があったのですが、兄に『妻は離婚を考えていると聞いた』『お前は離婚されて当然だ』と言われ、頭が真っ白になりました。まさか妻が離婚を考えているなんてまったく気付きませんでした」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ この男性は、有給をたびたび取り、釣りやドライブに行っているようです。そんな時間があるなら、子どもの看病のために休んでほしいと思ってしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。