マラソン前日本記録保持者の鈴木健吾選手が30日、自身のSNSを更新。この日、3月末で現役引退を発表した一山麻緒選手(資生堂)へねぎらいの言葉をつづりました。

一山選手は所属の資生堂を通じて、3月末で現役引退を発表。ワコール時代の2021年に東京オリンピックマラソン代表で8位入賞。2022年に資生堂へ入社し、2024年のパリオリンピックで2大会連続日の丸を背負いました。自己ベスト2時間20分29秒は日本歴代7位の記録です。「ここで得た経験を大切にしながら、今後の人生を歩んでいきたいと思います」と思いを記しました。

また自身インスタグラムでも「3月末をもって、競技から離れ、一区切りをつける決断をしました」と報告。

夫である鈴木選手はその投稿を引用。インスタグラムのストーリーズで、「ネクストステージが楽しみです。まずはお疲れ様でした」とねぎらいました。

2人は、2021年の12月に結婚を発表。2022年の東京マラソンでは夫婦でエントリーし、2人のマラソン合計タイムが4時間26分30秒を記録。同一大会での夫婦合計タイムのギネス世界記録を更新し、“世界最速夫婦”となっていました。

鈴木選手は3月の東京 マラソン にも出場予定です。