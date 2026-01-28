カナダ中銀声明、政策金利は依然適切 見通しが変化すれば対応準備 カナダ中銀声明、政策金利は依然適切 見通しが変化すれば対応準備

・政策金利は依然適切。

・見通しが変化すれば対応準備。

・予測期間中のインフレは２％目標に接近。

・成長予測はほぼ変更なし。２６年は１．１％、２７年は１．５％。

・次回利上げの時期と方向性は予測困難。

・予測に高い不確実性。結果の幅は広い。

・税制変更の影響を除けば、９月以降インフレは減速。

・ＵＳＭＣＡ（米国・メキシコ・カナダ協定）の見直しが不確実性の主因。

・２５年ＧＤＰを１．７％に上方修正。

・個人消費が堅調に推移。企業投資は緩やかな成長。

・２５年第４四半期ＧＤＰ予測を前回の１％から０％に下方修正。

