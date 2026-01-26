¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤ÎÆþ´Û¼Ô¡Ö200Ëü¿ÍÌÜ¡×¤Ï50Ç¯Íè¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡¡½éÍè´Û¤Ç¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×¤ÎÆþ´Û¼Ô200Ëü¿ÍÃ£À®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£Âçºå»ÔËÌ¶èºß½»¤ÎÅÄ±º½ß°ì¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡¢ÂçæÆ¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¤Î¿Æ»Ò¤¬ÀáÌÜ¤Î¡Ö200Ëü¿ÍÌÜ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¸Í·ò»Ê´ÛÄ¹¤«¤é¾ÚÌÀ½ñ¤ÈµÇ°¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ß°ì¤µ¤ó¤Ï50Ç¯Íè¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤¬¤é½éÍè´Û¡£¡Ö1½µ´ÖÁ°¤ËÍè¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¡£À¨¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçæÆ¤µ¤ó¤â¡Öµå¾ì¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Îò»Ë´Û¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤ç¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£