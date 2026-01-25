ホテルで料理人として働く女性がセクシー女優デビューした理由「今は女優7割、料理人3割くらいでやってます」
2024年2月、セクシー女優デビューした川越にこさん。
前編では八丈島育ちである川越さんがなぜ出身地を公表したのか、その理由についてお伝えしました。
後編では、「料理人」としてかなりのエリートコースを歩んでいたというデビュー前について、そしてなぜセクシー女優に転身したのかについて聞きました。
◆1年目でメインキッチン＆全社員のなかからMVPに
――川越さんは、セクシー女優としてデビューする前に料理人として就職していたとか。
川越（以下 川越）：はい、某ホテルに就職して、1年目でメインキッチンのメンバーに選ばれて働いていました。
――え、1年目でメインキッチンって、相当すごいんじゃないですか？
川越：私が初めてだったそうです。ちなみに1年目のとき、全社員のなかからMVPにも選ばれたんですよ！
それで2年目で新店の立ち上げメンバーにも選ばれて。その当時は、朝5時に出勤して、23時頃にソファーでちょっと寝て、起きたらシャワーだけ浴びに帰ってまた出勤、みたいな生活をしていました。
◆「人生の先が見えてしまった」ためセクシー女優挑戦の道へ
――すごく大変な生活ですね。でも1年目でメインキッチン、2年目で新店の立ち上げって、エリートコースなんじゃないですか？なぜそこからセクシー女優に……？
川越：「このままいけば、初の女性総料理長になれる」と言われたので、エリートコースではありました。当時の目標は「この会社で、自分がどれだけ上に行けるか」だったので、うれしいことでしたね。
うれしかったんですが……同時に「あ、これで私の人生、先が見えちゃった」とも思ったんです。
――なるほど……。でもそれでいきなりセクシー女優ですか？
川越：料理人として働いていたときに、本当に女子力が失われてしまって。爪も髪もボロボロ、肌もヤケドの跡だらけ、みたいな感じで「私、本当は人前に出る仕事がしたかったのに……」って、改めて思い出してしまったんです。
もともと人前に出るのが好きなんですよ。それで悩み始めたときに、たまたま声をかけられて「これが転機だ！」と。
◆料理人7割、セクシー女優3割で仕事
――はあ、すごい行動力と言うか、決断力と言うか。
川越：未来が絞られると、チャレンジしたくなるタイプなんです。
……ただ、セクシー女優デビューだけじゃないんですよ、同時期にもともと同じホテルで働いていた人から声を掛けられたんです。「新しいお店を作るから、来てくれないか」って。
――スカウトされたってことですか。でも、セクシー女優と同時にそちらでも働くってことですよね？ 問題なかったんでしょうか。
川越：はい。セクシー女優デビューのことを新しい会社に話したら「やると決意したなら、やってみせなさい」って言ってもらえて。だから「やってみせます」と答えました。
デビュー当初は、料理人7割、女優3割くらいで仕事していたんです。でもありがたいことにセクシー女優としての仕事が順調に増えて、今は女優7割、料理人3割くらいでやらせてもらっています。
――良い会社に出会えたんですね。ちなみに今は会社では、どんなお仕事を？
川越：料理開発だったり、衛生環境の確認やみんなが仕事するうえでのオペレーションの流れを確認して改善したりがメインですね。
セクシー女優の仕事が忙しいとしばらくお店に行けないこともあるんですが、久しぶりに行くとみんなすごく歓迎してくれるので、ありがたいです。
――そちらのお仕事は、まったく名前を出さずにやっているんですよね。お店としたら「川越にこが開発した料理です！」みたいに宣伝したくなるんじゃないかな、とも思ったんですが。
川越：「そういう力は借りたくない」と言ってもらっています。セクシー女優としての私ではなくて、料理人としての私を求めてくれている会社なんです。
