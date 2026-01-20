絶対に外さないと思う「栃木県のお土産」ランキング！ 2位「生餃子」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：生餃子（宇都宮みんみん）／53票2位に選ばれたのは、餃子の街・宇都宮の名店「宇都宮みんみん」の味。白菜たっぷりの野菜主体で、にんにくの旨みも感じるあっさりとした冷凍の生餃子です。油で焼き上げれば自宅で簡単にお店の味を再現できる、栃木が誇る王道の逸品です。
回答者からは「栃木といえば宇都宮餃子が有名だから。一度お取り寄せしたことがあるが、自宅調理でもすごくおいしくいただけた」（30代女性／山口県）、「栃木と言ったら餃子！王道だと思うがお土産には外せないと思う」（30代男性／千葉県）、「栃木といえば宇都宮餃子！とすぐ浮かびます。いただいたら嬉しいです」（30代男性／三重県）といった声が集まりました。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／83票見事1位に輝いたのは、那須の定番「御用邸チーズケーキ」でした。数種類のチーズを独自のレシピでブレンドし、熟練の職人が特注の窯で丁寧に焼き上げた品です。濃厚かつしっとりなめらかな食感は世代を問わず人気。保存料不使用かつ常温保存ができるので、贈答用にもぴったりです。
回答者からは「開封前は常温保存可能で、開封したらおいしくてペロリとすぐ食べられる」（30代女性／群馬県）、「しっとりしていて濃厚なのに重すぎず、年齢を問わず喜ばれやすいお菓子です。那須のイメージもあり、少し特別感のある栃木土産として選びました。味の満足度が高く、美味しかったです」（10代女性／沖縄県）、「メジャーだから。御用邸は年配者にも受けがいいから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)