スノーボードビッグエアで昨シーズンのW杯年間王者となった長谷川帝勝選手。その過酷な合宿に密着しました。

長谷川選手は2024年、世界のトッププロが集まる大会“Xゲームズ”に出場し、空中で5回転半する大技に世界で初めて成功。18歳にして初優勝を飾りました。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは金メダル候補。今回、長谷川選手のオリンピック直前・スイス合宿に密着しました。

トータル47キロの荷物を抱え、移動を行う長谷川選手。現地では環境への配慮でガソリン車が乗り入れできないため、歩いて大荷物を運びます。

午前5時。長谷川選手の朝は、起床と同時にトレーニングから始まります。15種類のグッズを使って、ジャンプに必要な体の動きを一つ一つ確認。起床してから1時間半、これを毎日繰り返します。トレーニングの意図について長谷川選手は、「ここで頭で考えた動作は雪山にいったら感覚に振っちゃう。頭で考えるんじゃなくても、体が勝手に自動的にできるようにするのを目指しています」と説明しました。

午前8時半。ゴンドラを2回乗り継ぎ、30分をかけて標高3600メートルの場所へ。ここは雲の上で富士山の9合目よりも高い場所です。気圧が低く空気も薄い過酷な環境で、ビッグエアとスロープスタイルのコースが併設されていました。

ビッグエアはジャンプ一発勝負で得点を競う競技。スロープスタイルは障害物やジャンプ台が設置されたコースで全体的な滑走技術を競います。

まずはウォーミングアップ。高低差300メートルのコースをすべりおりますが、その奥には、巨大な氷の割れ目クレバスがあります。「やっぱり不用意にコース外にいったりはできないですよね。死角になって急に落ちちゃうこともあるんで」とその過酷さを語りました。

世界でただ一人、 全4種類の回転方法で5回転半ジャンプを成功させている長谷川選手。左足前で飛んだあとは右足前から。それぞれ時計回り、反時計回りの4種類をみっちり練習。この日は、1日20本以上、昼食も取らずおよそ5時間滑り続けます。「時間は誰にでも平等。その中でどれだけ人よりも効率よくやれるのかっていうのは大事です」と話しました。

危険とも隣り合わせの競技。その魅力について、「空中にいる時に自分が自由な時は本当に楽しい。本当にいいジャンプはふわっと跳んでピタッと着地できる。衝撃もなくてめっちゃ楽しい」と笑顔で答えました。

2月に開幕するミラノコルティナオリンピックでの金メダル獲得に向けて歩みを止めません。「日本人第一号の金メダルで、ビッグエアを終えて、スロープスタイルでも金メダルをとって、長谷川帝勝のオリンピックだったよねって終えられたら」と笑顔で世界の頂を見据えました。

ビッグエア決勝は日本時間で2月8日、スロープスタイルは2月18日に行われます。

（1月18日放送 日本 テレビ 「Going! Sports&News」を再編集）