狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線の向きを自由に調整でき、10Gbps高速通信とPoE++給電に対応した回転式LAN中継アダプタ「500-LAN6A-AD3D」を発売した。
■配線角度を自在に操る回転式3Dコネクタ
本製品最大の特長は、上下左右に向きを変えられる回転式3Dコネクタ。LANポート周辺のスペースが限られている場合や、ケーブルの干渉を避けたい場面でも、無理な曲げや圧迫を防ぎながら美しく配線できる。機器への負担を減らし、トラブルの原因となる断線リスクも軽減する。
■既存LANケーブルを活かせる中継設計
RJ-45のオス・メス構造を採用しており、今お使いのLANケーブル同士を簡単につなげて延長可能だ。新たに長いケーブルを買い直す必要がなく、配線変更やレイアウト調整もスムーズ。現場での作業効率を高め、コスト削減にも貢献する。
■CAT6A対応で10Gbpsの高速通信
カテゴリ6Aに対応し、最大10Gbpsの高速通信を実現した。大容量データ通信が求められるギガビットイーサネット環境でも、安定したパフォーマンスを発揮する。業務用ネットワークやサーバー周辺、将来を見据えたインフラ構築にも安心して導入できる。
■PoE++まで対応する高い汎用性
PoE、PoE+、PoE++に対応しているため、ネットワークカメラや無線LANアクセスポイントなど、給電を伴う機器にも使用可能だ。電源と通信を1本でまかなえるPoE環境でも性能を損なわず、スッキリ配線をすることができる。
■STP/UTP両対応の堅牢設計
STP・UTPどちらのLANケーブルにも対応し、シールド構造によってノイズ耐性にも配慮している。ガンメタリックカラーのコンパクトボディは、業務環境にも自然に溶け込み、目立たずスマートに設置可能だ。
■製品仕様
■回転式LAN中継アダプタ「500-LAN6A-AD3D」
