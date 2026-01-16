“インテリアのパリコレ”国際見本市 フランスで開幕
“インテリアのパリコレ”と呼ばれる国際見本市が15日、フランスで開幕しました。
世界最大級のインテリアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」が15日、フランスのパリ郊外で開かれました。世界中から2300のブランドが集い、家具や雑貨などの最新トレンドが発信されています。
インテリアを照らす照明も展示されていて、エッフェル塔などのライトアップも手がけた、世界的な照明デザイナー、石井幹子さん・リーサ明理さん親子の作品も披露されました。今回のテーマは「ホライゾン」、水平線です。
照明デザイナー 石井リーサ明理さん
「白い水平線のような光が見えていますが、だんだん1つ1つ狭まって、4つの点になります。日本の最新のテクノロジーを駆使したもので、液晶のプリズムを変化させることで、光のビームの形を変えることができるという画期的なものです」
“激動の時代に未来を展望する”という意味で、照明を使って刻々と変化していく水平線を描きました。
照明デザイナー 石井幹子さん
「目から心にしみていくような、そういう光を作っていきたい。それが本当の明るさをプレゼントすることになるのではないかなと思ってます」