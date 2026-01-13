韓国前大統領、尹錫悦被告（ロイター＝共同）

【ソウル共同】韓国で2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱首謀罪に問われた前大統領、尹錫悦被告（65）の論告求刑公判が13日、ソウル中央地裁で開かれ、特別検察官は「前例を探すのが難しい憲法秩序破壊事件だ」として死刑を求刑した。同日中に結審するとみられ、判決は2月にも言い渡される見通し。尹被告は起訴内容を全面的に否認しており、弁護人は13日も「内乱罪は成立しない」として公訴棄却を求めた。

内乱首謀罪の法定刑は死刑、無期懲役、無期禁錮。ただ、韓国は1997年を最後に死刑を執行しておらず国際人権団体からは「事実上の死刑廃止国」とされている。仮に今後、死刑判決が確定したとしても実際に執行される可能性は極めて低いとみられる。

公判は尹被告のほか、戒厳令に関与したとされる軍や警察の幹部計7人の審理も併せて実施。特別検察官は、前国防相の金龍顕被告には無期懲役を求刑した。

当初、9日に求刑が行われる予定だったが、金被告の証拠調べが長引き、延期された。13日の公判も尹被告の弁護側の証拠調べが休廷時間を除いて約9時間に及び、弁護側に対して「遅延戦略」との批判も出た。