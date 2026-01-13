ファミリーマート（東京都港区）がプライベートブランド「ファミマルBakery」の新商品として、サントリー食品インターナショナル（同）の「クラフトボス」とコラボレーションした「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」を1月13日から発売中です。

【画像】やばっ…クリームとろっとろ！ コチラがパンになった「クラフトボス」です！！

「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」は、生クリームを加え、”しっとりもちもち”とした白生ドーナツに、クラフトボス監修のカフェラテクリームとカフェラテホイップを包んだ商品。2025年5月に発売され、好評だったというクラフトボスとのコラボレーション第1弾「白生コッペパン（ダブルカフェラテ）」よりも、カフェラテホイップ内の生クリームを増やし、甘さを調整するなどの工夫をしているとのことです。

同社は新商品について「前回同様、クラフトボスと一緒に食べたときに、マッチする味わいに仕上がりました。ぜひクラフトボスとあわせてお楽しみください」とアピールしています。

価格は150円（税込み）。沖縄県では仕様と価格が異なります。

また、対象のクラフトボス各種いずれか1本と、ファミマルBakeryのパン2品をセット購入すると、合計金額から100円引きになるキャンペーンが同日から実施中です。

