米フォックスニュースとのインタビューで、バンス米副大統領はベネズエラを管理する方法について、財布の紐を握ることと、エネルギー資源をコントロールすることであると述べた。また「米国の国益に奉仕する限りにおいて、石油を売ることを許される。米国の国益に奉仕できないなら、売ることは許されない」とも述べている。



麻薬の密輸問題を背景にベネズエラを出港した小型船舶を爆撃し始めた米国は、ベネズエラの石油タンカーを封鎖し、マドゥロ大統領を拉致して米国に連れ去った。米軍によるベネズエラ大統領の公邸襲撃で８０名が殺害されたと伝わっている。そして、米国はベネズエラから石油資源を取り上げたうえで、米国の国益に奉仕できないならベネズエラは石油を販売することができないという。



