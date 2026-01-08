水晶玉子が占う「2026年の運気の流れ」…60年に1度の「丙午」の年回りだからこそ「特に注意すべきこと」

フジテレビの性加害問題、大谷翔平の大活躍、コメ不足、大阪・関西万博の開催、相次ぐ熊の被害、高市早苗首相の誕生など、大きな出来事が続いた2025年。今年2026年はいったいどんな年になるのか、引き続き激動の時代となるのだろうか――。

そんな先の見えない時代の道しるべとして、人気占い師の水晶玉子さんが『水晶玉子 開運・和暦ダイアリー2026』（世界文化社）を出版。2025年の振り返りと今年2026年の予想、そして運気アップのためのアドバイスを聞いた。

水晶玉子（すいしょうたまこ）

東洋・西洋の枠を超えて、幅広く占術を研究。特に日本古来の暦を駆使した開運メソッドの提案や、季節の移り変わりごとに伝統行事や暮らしの中の慣わしなどを解説するSNSの歳時記コラムが人気を博す。テレビや雑誌、Webサイトで多種多様な占いを展開し、その的中率で圧倒的な人気を誇る。著書に『水晶玉子のオリエンタル占星術開運暦』（集英社）、「怖いほど運が向いてくる！四柱推命 決定版』（青春出版社）など。

何かが大きく変わる予兆を感じた2025年

様々なことがあった2025年。水晶さんから見て、昨年はどのような1年だったのだろう？

「2025年にサインを求められた際、私は、『しなやかに』という一言を添えていました。2025年は、何かが1つ変わると草原に火がつくように、それこそオセロがバーッとひっくり返るみたいに状況が激変する年。だからこそ、気持ちだけはしなやかにいてくださいねという思いを込めてそう記していたのです。何かが大きく変わっていく――、そんな予兆を感じる年だったと思います。

年明け早々にフジテレビの性加害の問題があり、メディア業界が大きく変わる気配を感じたり、政局が大きく変わったり。『本当にこんなことが起こるんだ！』と思わされる出来事が多い1年でした。この流れは、今後も続いていくはずです」

2020年から始まった「風の時代」

この変化の流れは、実は2020年から始まっていたと語る水晶さん。そこには「風の時代」という価値観の転換期の影響があった。

「占いがお好きな方は、2020年から始まった『風の時代』という言葉をご存じかと思います。これは西洋占星術で約200年ごとに訪れる価値観の転換期を言い、風の時代には情報や知識、コミュニケーションなど、目に見えないものの価値が上がり、言葉や法律などが重視されると考えられています。

2020年には、未曾有の厄災となったコロナ禍がありました。あまりに突然のことだったので何がなんだかという状況でしたが、この騒動を含めて、時代が大きく変わろうとしている、皆が何かに目覚め始めているといった気配を感じた人は多かったのではないでしょうか。

2020年に時代の曲がり角を曲がった世界が、今後どうなっていくのか。その姿がはっきり見えてくるのが2025年から2026年にかけて。今年2026年には、2025年に少し見えた世界の様相がさらにはっきりしてくると思います」

2026年、火の気が強い「丙午（ひのえうま）」とメディアの関係

水晶さんが2026年のキーワードに掲げるのは、「明るく楽しく」という言葉。それには60年に1度巡ってくる、「丙午」の年回りが影響しているという。

「丙は火の気、午も火の気。両方とも火なので、非常に明るく、華やかで、勢いのある年になります。新しく始まることもあれば今までの流れの中から生まれるものもあるなど、いずれにしても何か大きなことがスタートする年になりそうです。

逆に注意すべきことで言うと、炎上にはくれぐれも気をつけて、ということでしょうか。特にSNSをされている方は、うっかり発言したことが大問題になる可能性も。『このくらいはいいだろう』『これまで平気だったから多分大丈夫』という安易な考えは通用しません。時代遅れな発言、不用意な一言、そしてそれらに対する的外れな言い訳……。いずれも大炎上して大変なことになるので、くれぐれもよく考えてから発言をするようにしてください。

とはいえ丙午は、基本的には楽しい気の年。暗いところが明るく照らされる年になりますし、伝達の年でもあるので、SNSやメディアの力はますます大きくなると思います。

また2025年は、テレビやラジオ、新聞、雑誌など、従来からあるメディアに対して『オールドメディア』という言葉が批判的な意味を込めてよく使われました。時代にそぐわない表現や報道、的外れな見解などが、特に若い世代からは信用できないものに映ったのですね。

けれどそういった旧メディアには、そのメディアにしか果たせない役割があります。ぜひ時代に合わせたアップデートをして、信頼を取り戻してほしいと思います」

個性を大切にしながら、私という人間を表現する

明るく楽しく、そして伝達の力が大きくなる2026年。私たちが実りのある1年を過ごすために意識すべきことは？

「自分の個性を大事にしながら私という人間を表現する、ということでしょうか。会社の中でもお友達どうしでもそうですが、どんな時も皆と同じ考えである必要はありません。自分らしさを大切にして、自身を表現することが『明るく楽しく』につながります。

たとえば、いつもは無地の服ばかり着ているけど、ちょっと柄物を着てみようかなとか。本当に些細なことでいいので、自分の個性を出していくと2026年が楽しくなると思います。

火の気の年なので、赤いアクセサリーを差し色として身につけてみたり、赤い口紅をつけてみたりするのもいいですね。太陽みたいなゴールドを取り入れるのもオススメです」

運気アップに活用したい『開運・和暦ダイアリー2026』

今回水晶さんが出版したダイアリーには、運気アップの情報のほか、占いのコンテンツがたっぷり掲載されている。日々の出来事や感じたことを自由に書き込みながら、生活に役立ててほしいという。

「このたび出版した『水晶玉子 開運・和暦ダイアリー2026』には、2026年の運気を上げるコンテンツをギュッと詰め込みました。和の暦に基づいた書き込み式ダイアリー、月の満ち欠けや水星の逆行を網羅した開運カレンダー等、日々のスケジュール管理を助けながら運気を上げる情報を散りばめています。

良い日には積極的に行動し、悪い日には少し慎重に動くことで上手く避けてリスクを回避するなど、有効に使っていただければ幸いです。

ダイアリーの後半には、各種占いを掲載しました。『十干占い』『十二支占い』『天中殺占い』『吉方位占い』、そして今回新たに加えた『夢占い』の5つです。これらを読んで、ぜひあなたの2026年を占ってみてください」

