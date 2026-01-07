チャンネル登録者数437万超の人気YouTuber「スカイピース」が、2026年1月5日に動画を公開。スタッフの二人が結婚したことを報告した。

「話しやすさ。そこでどんどん仲良くなってって」

1月5日の動画には、メンバーの☆イニ☆（じん）さんとテオくん、スタッフのちぃさん、まことさん、あおやぎさんの5人がそろって登場した。

今回結婚したのは、ちぃさんとあおやぎさん。テオくんは、この日出演した自身を含めた3人は「付き合ってることも知らなかった」と明かしていた。

交際は2年ほど前からだという。☆イニ☆さんは、ちぃさんから「あおやぎさんのこと好きなんすよね」と相談を受けていたそうだが、交際報告はなかったという。「ふわっと終わったのかなみたいなのは思ってた。そしたら結婚までいってたとは」と驚いていた。

二人が出会った頃は、スカイピースのスタッフは9人いたという。好きになったきっかけは、ちぃさんが「話しやすさ。そこでどんどん仲良くなってって、って感じではある」と明かした。

「これもうずっと一緒にいるんだ」

告白はちぃさんからだったという。二人でイルミネーションを見に行った時に告白しようとしていたが、「緊張しすぎちゃって、やばくなっちゃって」。結局、帰宅後、日付が変わってから告白したそうだ。

あおやぎさんは「気つかわせるし」「普通に別れるかもしれない」などとして、「社内で恋愛関係とか嫌だなっていうタイプ」だったという。告白は受け入れたが、「みんなにはちょっと言わないで」とお願いした結果、結婚まで黙っていることになったと明かした。

プロポーズは2025年の6〜7月だったという。同棲を決めた際、あおやぎさんが「もうこの人だ。これもうずっと一緒にいるんだ」と思い、東京ディズニーランドのホテルへ。部屋にバラを準備し、指輪と一緒に渡して、手紙を読み上げてのプロポーズだったと明かした。

コメント欄には「幸せな気持ちになりました！ご結婚おめでとうございます！！」「おめでとおおおお 素晴らしい可愛らしい夫婦！！」「お似合いって思ってたから本当嬉しい！！」「全くそんな感じ出してなかったのがすごい。チームにもバレてないのがすごい！！！！おめでとう！！」などと書き込まれている。

ちぃさんとあおやぎさんは1月5日、そろってインスタグラムを更新。「結婚しました！！！」として、ちぃさんは部屋で猫を抱きながら、左手薬指の指輪を見せている写真。あおやぎさんはプロポーズの時のものとみられる2ショットを公開した。