栃木県内の県立高校で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画がＳＮＳ上に投稿された問題で、福田富一知事は６日、情報をまとめて記者発表するべきと県教育長に直接指示したことを明らかにしました。

この問題は、県立高校のトイレと見られる場所で、男子生徒が複数の生徒に取り囲まれ、別の男子生徒に一方的に殴られたり蹴られたり暴力を振るわれる様子を撮影した動画がＳＮＳ上に投稿され、拡散されたものです。

福田知事は、該当する動画を５日に視聴しました。

（福田知事）

捜査関係者によりますと、動画は去年１２月に撮影されたことが確認されています。県警は映っていた加害生徒からすでに事情を聴いていて、加害生徒は事実を認め「大変申し訳ないことをした。反省している」と話しているということです。また関係する複数の生徒たちからも事情を聴いています。県警によりますと、４日に動画を見た人から通報が相次いで寄せられていました。

県教育委員会によりますと、動画が投稿されてからこれまでに、問い合わせや抗議の電話とメールが合わせて３００件を超えているということです。

また、高校の所管ではない真岡市教育委員会にも５日の正午までに問い合わせの電話やメールが合わせて８０件超寄せられていて、業務に支障をきたしている状況だということです。