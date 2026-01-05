【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】

【詳しく読む】国民栄誉賞作曲家の次男がジャニー喜多川氏からの性被害を告白 「8歳の時に自宅部屋で…」

最初に話を聞いたのは2022年5月。かねてつきあいのあった俳優の服部吉次さんと、妻で女優の石井くに子さん、俳優の渡辺修さんの3人が観光のため、青森の私の実家で5日間過ごした時のことです。

夜の飲み会で話も弾んだ際に、「実は……」と、吉次さんが8歳の時から2年半にわたってジャニー喜多川から性被害を受けていた過去を話し始めました。父は高名な作曲家の服部良一で、まさかその自宅でジャニー喜多川が加害に及んだとは驚きでした。

センシティブな問題であり、服部さんの心中を思い、その場にとどめました。

しかし、翌年3月にBBCがジャニー喜多川問題を世界に発信したことで、吉次さんはトラウマとなっていた記憶の封印を全面的に解き、被害者のために証言しようと決意。取材者として私が指名され、J事務所の圧力に屈しない日刊ゲンダイが告発のメディアに選ばれたのでした。

（山田勝仁＝演劇ジャーナリスト／日刊ゲンダイOB）