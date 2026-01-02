親戚の子どもにお年玉をあげたら、少ないと文句を言われた人も。もらえるだけでもありがたいのに、あまりにも図々しいですよね……。今回は、そんな図々しい義姉と子どもに言い返した人のエピソードをご紹介します。

子なし夫婦のくせに？

「義兄夫婦の子どもにお年玉をあげたときのこと。どうやら、その場で中身を見たらしく『おばさんたち、子どもいないのに毎年少ししかくれないよね』『子どもいないんだから、もっとくれてもいいのにねって、ママも言ってたよ』と言ってきました。

いつもうちを見下している雰囲気の義姉。『子なし夫婦のくせにお年玉をケチるな』なんて本音を、子どもに聞こえるように言っていたんでしょうね……。そもそも、私はあなたの子どもにお年玉をあげるために働いているわけではないんですけど？

『人にもらったお年玉を、その場で開けて金額に文句を言うのは下品だからやめようね！』『お母さんたちに教えてもらえなかったのかな？』と、義姉に聞こえるように大声で言ってやりました。

義姉は気まずそうに謝ってきたけど、来年のお年玉はさらに減額するか、もうなくてもいいんじゃないかなって思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 人からいただいたお年玉に文句を言う前に、お年玉は家に帰ってから開けることや、金額に文句を言ってはいけないと子どもに教えるべきですよね……。「子どもがいないから多めに出すべき」だなんて、図々しいにも程があります。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。