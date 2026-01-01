午（うま）年の２０２６年、柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝の新春特別インタビューをお届けします。７月に６０歳の誕生日を控えており、ＪＲＡでは史上初の“還暦ジョッキー”として、競馬界に新たな歴史を刻みます。デビューからここまでの歩みを振り返り、さらに現役ジョッキーとしてのこれからについて、余すところなく語ってくれました。

◇ ◇

−今年は年男で７月３０日の誕生日で６０歳になる。

「自分が３０代の頃は６０歳は老人だと思っていたからね。自分も馬から下りれば、そのように見られるのだろうけど。実際に孫もいるしね。ただ、馬に乗っている時に年齢は感じないです。たくさん騎乗していた時より落ちるところはあるけれど、自分の感覚としてはあまり変わりない。まあ、馬から下りればおじいちゃんですけどね（笑）」

−若い頃はこの歳までジョッキーをやっていると思っていた？

「全く思っていなかった。自分たちの頃は４０歳を過ぎたら引退して、調教師の道を考えていた。そんな時代でしたよ」

−調教師の道も考えた。

「４０代の頃に少し考えたし、周りからの声もありました。ただ、自分は好きな競馬で馬に乗っていた方がいいなと思った。調教師は馬だけを育てればいいというものではない。ジョッキーも育てなければいけないし、スタッフもきちんとした環境で働いてもらえるようにしなければならない。みんな家族がいるからね。責任は重大です。自分は気楽に楽しく馬に乗っていたかった。そういう道を選びました。楽な道を選びました」

−若い頃と比べて馬に対しての考え方の違いは。

「この年齢になって、より馬を好きになったかもしれない。たくさんの馬に乗っていた時は忙しかったし、『勝たなければ、成績を残さなければ』、そんなことばかり考えていた。その時は周りにも厳しいことを言っていたと思う。そんな時期もありましたね。今はレースに乗る数は少なくなって、それはそれで寂しいけど、その分、時間はあるので１頭１頭にしっかり向き合えるようになった。それが楽しいです」

−これまで騎乗してきたなかで思い出に残る馬は。

「たくさんいるけど、ホクトヘリオスかな。乗り難しい馬で、調教の前日は明日はどう乗ったらうまくいくのだろう、そのことばかり考えて憂鬱（ゆううつ）になりました」

−ホクトヘリオスは８８年中山競馬場開設６０周年記念で初コンビを組んで、同年の京王杯ＡＨで重賞制覇を達成。自身はデビュー３年目だった。

「苦労したけど、ホクトヘリオスには競馬を教えてもらいました。レースでは『黙って背中に乗っていろよ、最後はちゃんと走るから』って。そんな馬の気持ちも分かったし、冷静にレースの全体を見られるようになりました。ヘリオスだけではなく、たくさんの馬に教わってきました。所属だった中野隆良厩舎の馬でいうなら、クシロキング（８６年天皇賞・春を制覇）もそうでした。調教を担当していて、いい馬の背中を知ったし、貴重な経験をさせてもらいました」

−長い期間、ジョッキーをやってきて辞めようと思ったことは。

「ありますね。最近（左肩腱板断裂により２４年１２月〜２５年９月まで長期休養）だけどね。手術して２カ月くらいで装具が外れて、手を上げようとしたら腕が全然上がらなかった。エッ、と思った。普通の生活ができるのか不安になる感じだったし、現役を続けるのは無理だと思った。それでリハビリをどうしようかと思ったけど、リハビリの先生が一生懸命にやってくれて、家族を含めた周りの人たちもサポートしてくれた。その支えがあって復帰することができた」

−今後の目標は。

「とりあえず６０歳を迎えること。７月が誕生日だけど、迎えられるかな（笑）」

−６０歳は意識する。

「自分よりも周りが意識しているよ。『６０歳を過ぎて勝ったら赤いちゃんちゃんこを用意しますよ』ってね。ひどいよね。みんなにいじられていますよ（笑）」

−改めて６０歳という年齢はすごい。

「以前、（武）豊と冗談交じりでジョッキーも定年制度をつくろう、と話したことを思い出すよ。辞めどきが難しいから、この歳までと決めてくれてもいいよね。豊も痛いところはあるでしょう。ただ、みんな競馬が好きだからやってるんだろうね。自分も昨年９月に復帰した時、改めて馬の背中はいいなと思った。これだから辞められない、と思ったよね」

−いつまで乗り続ける。

「気持ちはあっても、体が思い通りに動かなくなったら考えなければいけない。その手前で辞めたい。自分で納得できないし、そうなったらすぐに辞めますよ。そのうち自分の思う通りの動きができなくなる時が来るでしょう。そこですね」

◇柴田 善臣（しばた・よしとみ）１９６６年７月３０日生まれ、５９歳。青森県出身。８２年にＪＲＡ競馬学校騎手課程に１期生で入学。美浦・中野輶良厩舎所属として８５年３月デビュー。２２年春にＪＲＡ現役騎手として初の黄綬褒章を受章。２５年１１月３０日・東京１Ｒをヒナノムサシで勝ち、自身が持つＪＲＡ騎手最年長勝利記録を５９歳４カ月１日に更新した。ＪＲＡ重賞９６勝（うち９３年天皇賞・秋などＧ１・９勝）、ＪＲＡ通算２３３８勝（記録は１２月２８日終了現在）。１６４センチ。血液型はＡ。