Ãª¶¶¹°»ê¡¢°úÂà»î¹çÁ°¤ËÂç¼ºÂÖ¡ª¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤â»×¤ï¤º¡ÈÉÔ°Â»ë¡É¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¼«¾Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ö1.4Ä¾Á°¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥¯¥¤¥º¡ª´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨°úÂàSP¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥«¥À¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤Ø¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÃª¶¶¹°»ê¤¬¥¥Ã¥Ñ¥ê
1Ìä¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥óÂ¨°úÂà¡×¤È¤¤¤¦Ä¶²á¹ó¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¾ï¼±¥¯¥¤¥º50ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤òÌÜ»Ø¤¹¹±Îã´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡È1.4¡ÉÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾þ¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬MC¤ËÄ©Àï¤·¡¢Æ±Æü¤Ë°úÂà¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬²òÅú¼Ô¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Î»î¹ç¤Ç¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¡¢¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
¿Ê¹ÔÌò¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é²þ¤á¤Æ°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬¥ª¥«¥À¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤Ï¡Ö¿·Æü¤¬¥°¥Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¥ª¥«¥À¤È°ìÈÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇ®¤¤Çï¼ê¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
°úÂà»î¹ç¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸«¤»¤¿Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥¤¥ºËÜÊÔ¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖIWGP½÷»Ò²¦ºÂ¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÅú¤¨¤é¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÌäÂê¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤Ã¤È¡Ä¡ÄÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÀÌÛ¡£
¡Ö½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤Ëµ²±¤òÃ©¤ë¤â¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¾Ç¤ë¤«¤é¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë»ÏËö¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¥«¥¦¥ó¥È¡Ê3¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È±Ô¤¹¤®¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
·ë¶É¼«ÎÏ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2²ó¤âÏ¢Â³¤ÇÉÔÀµ²ò¤ò½Ð¤·¡¢´°Á´¤Ë¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãª¶¶¡£¸«¤«¤Í¤¿MC¤Î¥¦¥ë¥Õ¤«¤é¡¢Æ¬Ê¸»ú¡Ö¤«¡×¤ÈºÇ¸å¤Î°ìÊ¸»ú¤Î¡Ö¤ê¡×¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖKAIRI¡Ê¥«¥¤¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹Åª¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö³ô¼çÁí²ñ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£