¡¡2013¡Á15Ç¯¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤²¼¤²¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¸º³ÛÊ¬¤Î°ìÉôÊä½þ¤òÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤â»Ï¤á¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤éÅö»þ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó300ËüÀ¤ÂÓ¡£Ìó10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤òÀµ³Î¤ËÆÃÄê¤·¤Æ»Ùµë¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢Êª²Á²¼ÍîÎ¨¡Ê4.78¡ó¡Ë¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×¤ÏÀìÌç²È¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¤ª¤é¤º°ãË¡¤È¤·¡¢¸º³Û½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤òÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¡£¼õµë¼Ô´Ö¤Î¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ë¡Ö¤æ¤¬¤ßÄ´À°¡×¤ÏÅ¬Ë¡¤È¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î°ìÈÌÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñ¿å½à¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÉô¤ÎÊä½þ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¸¶¹ð¤Ë¤ÏÁÊ¾ÙÉéÃ´¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡ÖÆÃÊÌµëÉÕ¶â¡×¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£»Ùµë³Û¤ÏÃÏ°è¤äÀ¤ÂÓ¹½À®¤Ç°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¡¢¸¶¹ð¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í20Ëü±ß¡×¡¢¸¶¹ð°Ê³°¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í10Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸üÏ«¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤â»Ùµë¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£