¡¡27Æü¤ÎIBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê36¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ò12²óKO¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ìð¿áÀµÆ»¡Ê33¡áÎÐ¡Ë¤¬28Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»ÔÆâ¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡£¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤«¤é°ìÌë¡£±¦ÌÜ¤ò¾¯¤·¼ð¤é¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ê¾¡Íø¤Î¡ËÍ×°ø¡£ÆÃ¤ËÄï¡ÊÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»î¹ç²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ï¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Îµ÷Î¥¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î½É¼Ë¤ØÌá¤ê¡¢Í¼¿©¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤á¤Ü¤·¤¤Å¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¡£¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÅý°ìÀï¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾å¤Î³¬µé¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò°ì¿Íµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÚ°æÁª¼ê¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤«¤ß¹ç¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢11·î¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤òTKO¤Ç²¼¤·¤¿ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£KOÎ¨9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡£2026Ç¯¤â¡¢¤½¤Î·ý¤òÉð´ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¡£