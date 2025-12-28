中山１１Ｒ・有馬記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝メイショウタバル

宝塚記念に続く春秋グランプリ制覇がかかるゴールドシップ産駒。父は小回り向きの機動力、抜群の持続力で、両グランプリを制した。タフなコース設定、非根幹距離と共通する点が多いだけに、他にも、オルフェーヴル、リスグラシュー、クロノジェネシス、イクイノックスなどが達成している。

前走の天皇賞・秋は前半１０００メートルは１分２秒０の逃げ。瞬発力勝負となり６着に終わったが、最後まで脚は使えており、勝ち馬と０秒２差。大きく負けてはいない。コースにうまくフィットできなかったという評価でいいだろう。

今回が４度目の騎乗で「まだつかみづらい部分もある」と武豊騎手だが、コントロールの効いた走りをさせたのが生きてきそうだ。３枠６番からの発走でテンが速いタイプだけに、１周目のスタンド前は先頭で入ってきそうだが、ミステリーウェイなどの出方をどうさばくか。「舞台として中山２５００メートルは問題ない」と自信を見せていたのは心強い要素だ。輸送はスムーズにこなしただけに、後は実戦で平常心で駆ければ、勝利にグイッと近づく。