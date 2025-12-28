¡Ö»ß¤á¤í´í¤Ê¤¤¡×¡Ö²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥«¥·¥á¥í¡¢Î®·ì¤Î¾×·âTKO·à¤Ë¥Õ¥¡¥óÀïØË ¶¯ÂÇßÚÎö¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦Í¾Íµ¤â
¡¡Àµ³ÎÌµÈæ¤Êº¸¥¸¥ã¥Ö¤ä¶¯ÂÇ¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ÇÁê¼ê¤ÏÉ¡¤«¤é½Ð·ì¡£Á°²ó¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¸µ²¦¼Ô¥«¥·¥á¥í¤Î¡ÈÀï¤¤¤Ö¤ê¡É¡¢°µÅÝÅª¤Ê´°Á´Ê´ºÕ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤â¤¦»ß¤á¤í¡×¡Ö²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¡£¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÈÃÅ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥·¥á¥í¡¢»×¤ï¤º¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡¡12·î27Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSAIKOU¡ßLUSH vol.4¡×¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¹Â±ÛÅÍÌ´¡ÊLUSH¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥«¥·¥á¥í¤¬5¥é¥¦¥ó¥É1Ê¬10ÉÃ¤ËTKO¾¡Íø¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¹Â±Û¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢10·î¤ÎµµÅÄµþÇ·²ðÀï¤Ç¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤«¤éºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¡¢IBF¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¦¥Õ¥é¥¤µé¡¢WBO¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£10·î¤ÎµµÅÄÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë°µÅÝ¤µ¤ìÈ½ÄêÉé¤±¡£Ä´À°ÉÔÂ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¹Â±Û¤Ï2017Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î26ºÐ¤Ç¡¢Âè3ÂåÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¤Ê¤É¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥´¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥«¥·¥á¥í¤¬ÎÏ¶¯¤¤º¸±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¶¯¿¶¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¡£¹Â±Û¤â¿µ½Å¤Ë¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÁÀ¤¤¡£Ã±È¯¤Î¥¸¥ã¥Ö¤òÊÖ¤¹¤¬Àõ¤¯¡¢¥«¥·¥á¥í¤¬¾å²ó¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥«¥·¥á¥í¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Â±Û¤â±¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»°ì½Ö¸åÂà¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¥«¥·¥á¥í¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¿·â¡£½ªÈ×¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¥Ö¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¹Â±Û¤¬É¡¤«¤é½Ð·ì¡£¤ï¤º¤«¿ôÈ¯¤Ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥«¥·¥á¥í¤Î¥Ñ¥ó¥Á¶¯¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ö¤ÏÅª³Î¤À¤Ê¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸µ²¦¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤ë¡£3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£¥«¥·¥á¥í¤¬¥¸¥ã¥Ö¤Èº¸¥Õ¥Ã¥¯¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¹Â±Û¤ÏËÉÀï°ìÊý¡£½øÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥Ö¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥«¥·¥á¥í¤Î¾å²¼¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤È½Å¤¤¹¶·â¤Ë¹Â±Û¤¬²¿¤È¤«Î¿¤°Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¡¡4¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥«¥·¥á¥í¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃå¼Â¤Ë°ì·âÁÀ¤¤¡£»Ä¤ê20ÉÃ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥°¥é¤Ä¤¯¹Â±Û¤Ë¡Ö¤ªÁ°Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ëÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¤Ã¤Æ¡Ä¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÊò¤ì´é¡£¥«¥·¥á¥í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥é¥¦¥ó¥É´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÃæ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¾å¤Ç¤ÎÂç¾æÉ×¡©¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ¡¢¹Â±Û¤Î¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡©Àï¤¨¤ë¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5¥é¥¦¥ó¥É¡¢½øÈ×¤ÎÌÔÂÇ¤Ç¹Â±Û¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö»ß¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Â¸µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆß¤ê»Ï¤á¤¿¹Â±Û¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥·¥á¥í¤¬±¦¥Ü¥Ç¥£¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÏ¢ÂÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡¡Â¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢¸åÂà¤·¤Ê¤¬¤é¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤ª¤ï¤ê¡×¡Ö¤â¤¦Î©¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ß¤á¤í¡×¤ÎÀ¼¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¹Â±Û¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤òÈ½ÃÇ¤·»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¹Â±Û¤ÏÀï¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¶¯À©½ªÎ»¡£¤³¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼È½ÃÇ¤Ë¡ÖÂÅÅö¡×¡Ö¤è¤¯»ß¤á¤¿¤è¡×¡Ö»ß¤á¤ÆÀµ²ò¡×¤ä¡Ö¡Ê¥«¥·¥á¥í¤Î¡Ëº¸¶¯¤¨¤¨¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤ÎÀ¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤È¤ä¤ë¤¾¡×¤ÈÅö½é¤è¤ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Í¥ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£