²£»³Íµ¡¢¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤ÇÁ´¼£2¤«·î¤Î½Å½ý¡ÄÃæ·ø·Ý¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö¥±¥¬¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¡È¾¼ÏÂÅªÂÎ¼Á¡É¤Î¸Â³¦
¡¡24»þ´ÖÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡È»Å»ö¡É¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿!¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¹üÀÞ¡£Á´¼£2¤«·î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊª¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥ä¥Ð¥¤
¡ÈÁ°²Ê¡É¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ
¡Ö¥Õ¥¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï¹âÂ®¤Ç²óÅ¾¤¹¤ëÂæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤¿¡ÈÁ°²Ê¡É¤¬¡£²Î¾§Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÇØ¸å¤«¤é±î¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤òÊ£¿ô²ó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ°Êª¡£¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀª¤¤¤ÇÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤éÌ®¡¹¤ÈÂ³¤¯¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¶áÇ¯¡¢ÈóÆñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¨¡¢Îò»Ë¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¸ùºá¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤é¤»¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¿²µ¯¤¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÁÇ¡É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡·Ý¿Í¤Ï¤½¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¡È¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ!¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¡£·ë²ÌÅª¤Ë½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¿Í¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»þÂå¤Ï¤«¤ï¤ê¡¢¡ÈÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¾Ð¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î½Ð±é¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤¦¤«¡£40Âå¤ÎÃæ·ø·Ý¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¡£¤½¤·¤ÆÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¡È¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°¤¤!¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿»þÂå¡£¤À¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ï¥±¥¬¤·¤Æ¤â±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡ÈÂç¥±¥¬¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ëº¤¤ë¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡É¤ÈÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊý¤Ç½Ð±é¼Ô¤â·Ý¿Í¤òÃæ¿´¤ËÆ±ÍÍ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÄË¤ß¡Ê¥É¥Ã¥¥ê¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ÈÂÎÅª¤Ê´í¸±À¤ä¡¢¿²µ¯¤¥É¥Ã¥¥ê¤â´Þ¤á¤¿ÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¹Ô°Ù¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿²µ¯¤¤Î»Ñ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¤µ¤é¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸ø³«½è·ºÅª¹Ô°Ù¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ½Ð±é¼ÔÂ¦¤Ë»öÁ°¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤ä¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤Ë¸Â¤é¤ººÇ¶á¤ÏÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤ËÄÌ¤¸¤ë´íµ¡°Õ¼±¤Î¤Ê¤µ¡¢¤Þ¤¿½Ð±é¼Ô¤Î·Ú»ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎÃæ·ø·Ý¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö±¿Æ°·Ï¤Î´ë²è¤Î¼ýÏ¿Á°¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬½àÈ÷±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ï¡È¤ä¤Ã¤È¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Á´Á³¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡°ÂÁ´À¤ÎÃ´ÊÝ¤ÈÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢Åù²Á¸ò´¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£