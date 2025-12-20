¾©³Ø¶â¤òÂßÍ¿¡á·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡¡Âç³ØÀ¸3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶âÂßÍ¿¤Î¸½¼Â¡¡·ëº§¤òÁË¤àÂç¤¤Ê¡ÈÍ×°ø¡É¤ÏËÜÅö¤«
¡¡¶áÇ¯¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑÃæ¤Î¿Í¡¿¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¡ÖX¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤¬¾©³Ø¶â¤È·ëº§ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥È¥Ã¥×9¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤Ê¤ó¤«À¸¡¹¤·¤¤¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¡¢ÃËÀ¤¬Áª¤ó¤À¡ÖÈà½÷¤Ë¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¡×¾å°Ì9¸Ä¤Ç¤¹¡ª
Âç³ØÀ¸¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶â¤òÂßÍ¿
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾©³Ø¶â»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿½¸¡ÊÎáÏÂ7Ç¯10·î¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¾©³ØÀ¸¤Î³ä¹ç¤Ï31.7¡ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÂßÍ¿Áí³Û¤Ï330Ëü±ß¡¢Ê¿¶ÑÊÖ´ÔÇ¯¿ô¤Ï15Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ë¤ÏÂç³Ø¿Ê³ØÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä¡¢½¾¶È°÷¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤ò´Þ¤àÂç³Ø¤¬¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÈñ¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤òÂßÍ¿¡á·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÏËÜÅö¤«¡©
¡¡É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï³ØÉô¤ÈÂç³Ø±¡¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾©³Ø¶â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç·ëº§¤Ç¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¾©³Ø¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÖºÑ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¾©³Ø¶â¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÖºÑ¤¹¤ë¿ÍÊÁ¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤Î·üÇ°¤ÏÇö¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¤Ê¤É¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤¬ÊÖºÑ¤¹¤ë¿´¤Å¤â¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾©³Ø¶â¤¬·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¾©³Ø¶â¤òÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¶¦´¶¤·¤Ë¤¯¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¤ÏÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¿Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï°é¤Ã¤¿´Ä¶¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â¾©³Ø¶â¤Ç¿Ê³Ø¤µ¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Æ¤ä°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë²È¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²È¤¬Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î¾²È¤Ç·ÐºÑÎÏ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¾ì¹ç¤äÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃø¤·¤¤ÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢É×ÉØÀ¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾©³Ø¶â¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾©³Ø¶â°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾©³Ø¶â¡×¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Î1¥Ô¡¼¥¹
¡¡¾©³Ø¶â¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¸½ºß¤Î¿¦¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾©³Ø¶â¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¤Ç°ìÄê´ü´ÖÊÖºÑ¤òÍø»Ò¤Ê¤·¤ÇÍ±Í½¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¾©³Ø¶â¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾©³Ø¶â¤¬ÍýÍ³¤Çº§Ìó¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾©³Ø¶â¤Ï1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾©³Ø¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ä¼Â²È¤«¤é¤Î±ç½õ¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¶µ°éÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂç³Ø¿Ê³ØÈñÍÑ¤òÊ§¤¨¤ë·ÐºÑÎÏ¡á¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡¢¥â¥é¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ã¥·¥§¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç³Ø¤Î³ØÈñ¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë²È¤Ç¤â¿ÈÆâ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¡È¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë²È¤Ï¡»¡»¡É¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£