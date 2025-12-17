大型の衣類を洗濯しなければならなくなったとき、自宅の近くにあると便利なのがコインランドリーです。コインランドリーの利用時にやってはいけない行為について、配管工事業やコインランドリーの運営などを手掛ける共延工業（大阪府守口市）が、公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…非常識すぎる」 これが「コインランドリー」利用時の“NG行動”です！

公式TikTokアカウントでは、「コインランドリースタッフの本音 実はやってほしくないこと5選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、コインランドリーの利用客にやってほしくないこととして、スタッフが「洗濯物を取り出さずに放置」「洗剤を大量に入れる」「スタッフに小銭の両替を依頼する」「食べ物や飲み物を持ち込んでこぼす」「営業終了時刻の直前に洗濯物を大量に持ち込む」の5つを紹介しています。

コインランドリーでは、洗濯済みの衣類が洗濯機の中に放置されているケースは比較的よくあるようです。他の利用客に迷惑をかけないためにも、コインランドリーで洗濯を終えたら、速やかに洗濯物を取り出すようにしましょう。