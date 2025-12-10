“155cm46kg”人気インフルエンサーひよん、15kg痩せたリアルな1日の食事に「ストイックで尊敬」「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】インフルエンサーのひよんが12月8日、自身のInstagramを更新。リアルな体型維持の食事を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“155cm46kg”韓国人インフルエンサー「ストイックで尊敬」15kg痩せたリアルな1日の食事
ひよんは「15kg痩せたひよんのリアルな食事」とつづり、1日の食事の動画を公開。朝食は柿、昼食は小さめのおにぎり2個、夕食は牡蠣と牛肉が入った鍋を披露し「好きなものを食べながら体型キープ頑張るぞ」と告白していた。
この投稿にファンからは「私もコツコツ頑張る」「日頃の努力すごい」「ストイックで尊敬」「ヘルシーで美味しそう」などといったコメントが寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ひよん、体型キープの1日の食事公開
◆ひよんの食事が話題
【Not Sponsored 記事】