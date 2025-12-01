ご飯が大好きな猫さんは、「ご飯」という単語にとっても敏感なのだとか。すぐに勘づいて反応する姿が面白いと、SNSで注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3万再生を突破し、「しっかり反応してる」「これはあげなきゃだね！」「やっぱりネコちゃん賢いね」といったコメントが寄せられました。

【動画：ご飯大好きな猫ちゃん→飼い主さんが『ご』とだけ言ってみると…かわいすぎる反応】

「ご」という単語だけで反応しちゃう

TikTokアカウント「うーちゃん」に投稿されたのは、「ご」という単語に素早く反応する猫の「うる」ちゃんの様子。うるちゃんは2025年3月に生まれたばかりの猫さんで、食べるのが大好きな女の子です。

この日、椅子に座りながらクッションで遊んでいたといううるちゃん。そんなうるちゃんに対して、飼い主さんはご飯の「ご」だけ言ってみることに。すると、うるちゃんはクッションで遊ぶ手を止めて、ジーっと飼い主さんを見つめてきたといいます。

ご飯が待ち遠しくて仕方がない

その後もうるちゃんは、「ご」の後に続く言葉が気になって仕方がない様子だったとのこと。早くご飯が食べたくて、「ご」という言葉だけで反応してしまったのかもしれませんね。

飼い主さんが黙ると、再びクッションで遊び始めたうるちゃん。そこで飼い主さんは、「ごは…」まで言ってみることにしたそう。すると、うるちゃんはまたまた遊ぶ手を止めて、飼い主さんを凝視してきたそうです。ついつい反応しちゃう姿は、とても可愛らしいですね。

「ご飯」で間違いにゃい！

「ごは…」という言葉で、飼い主さんが「ご飯」という確信が持てたのか、うるちゃんはゆっくりと起き上がって、飼い主さんの方まで走ってやってきたのだとか。

しかも、飼い主さんの所までやってくると、しきりに話しかけてきたといいます。「絶対ご飯って言ったにゃ！早く食べたい～！」と言っているみたいで、ついつい笑ってしまいました。「ご」という単語だけですぐに反応しちゃう、愛らしいうるちゃんなのでした。

投稿には「『ごは…』で来ちゃって、可愛ええ」「自分で「ん」言うのカワイイ」「犬って…散歩の「さん」で・・反応するよね？」「続きの言葉はよ。って言ってます。」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「うーちゃん」では、飼い主さんがパソコン作業中にマウスに乗っかり、構ってもらおうとする姿など、見ているだけで癒やされる様子が投稿されています。

うるちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うーちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。