〈「都心で目撃例が増えた」のはクマだけじゃない…23区に住む「都会派フクロウ」が増えた納得の理由〉から続く

日本各地でクマによる被害が急増している。東京でも今年に入ってから目撃例が相次いでおり、「都民もクマ鈴が必要になる日が来る」という声すら聞かれる。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

だが、都心部で見られるようになった動物はクマだけではない。自然解説者の佐々木洋氏は、もともと台湾などに生息していた草食獣のキョンが、東京都・伊豆大島と千葉県で爆発的に増えていると指摘する。

なぜ千葉県でキョンが大量発生しているのか。佐々木氏の『新 都市動物たちの事件簿』（時事通信社）より抜粋して紹介する。（全4回の4回目／はじめから読む）



写真はイメージ ©YATA／イメージマート

◆◆◆

レジャー施設から逃げ出したキョンが…

日本にはもう1カ所、爆発的に増え続けるキョンに悩まされている地域がある。

それは、千葉県の房総半島である。正確には、今では、房総半島とその周辺の地域、と言ったほうがいいだろう。ここのキョンは、猛スピードで、数ばかりでなく、生息域も拡大している。

こちらのキョンは、2001年に閉園した勝浦市内にあったレジャー施設から、1960年代から1980年代にかけて逃げ出し房総半島に定着したと考えられている。

2025年1月9日の朝日新聞のウェブ記事によれば、2023年には千葉県内のじつに17市町で生息が確認され、その数なんと推定8万6000匹だそうだ。

2006年の千葉県内の推定生息数は1万2200匹だったので、わずか17年ほどで7倍近くも増えたことになる。このペースでいけば、県内の推定生息数が10万匹を超えるのは時間の問題だろう。

増え続けるキョンの“ものすごい繁殖力”

キョンが千葉県内で爆発的に増えた主な原因は、5つあると私は考える。

1つは、再三書いているように、ものすごい繁殖力によるものだ。2つ目は、温暖な房総半島の気候がキョンに適していたことだ。3つ目は、餌が豊富であることだ。4つ目は、キョンを日常的に襲う天敵がいないことだ。

ここまでは、伊豆大島のキョンと同じだが、房総半島のキョンが増え続けている理由には、もう一つ見逃せないものがある。

それは、なわばりを守る習性の強いキョンがどこまでも生息域を広げていくことができる立地条件がある、ということだ。四方が深い海に囲まれた伊豆大島とは違い、勝浦市のキョンはほかの市町などに簡単に広がっていけるのだ。

（佐々木 洋／Webオリジナル（外部転載））